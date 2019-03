Motores SGS apostada em lutar pela vitória na Baja do Pinhal Por

A equipa SGS Car está apostada em lutar pela vitória na competição SSV na Baja TT do Pinhal, segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP.

Na etapa inaugural da temporada de 2019 a equipa subiu ao pódio, pelo que o objetivo é o triunfo na prova que percorre as pistas de Proença-a-Nova, Sertã e Vila Velha de Ródão.

João Dias e Pedro Carvalho partem focados, sendo que Carvalho foi segundo na edição do ano passado e Dias foi segundo na prova anterior, o Raid Paraíso TT de Góis, sendo certo que a corrida da Beira Baixa é caracterizada pela dureza do percurso.

“Em Góis ficamos em segundo, mas esta prova vai ser bastante exigente. São muitos quilómetros e vou ter de gerir para chegar ao fim e tentar pontuar o máximo possível a pensar no campeonato”, assume João Dias.

Já para Pedro Carvalho a motivação é enorme numa prova em que tem boas recordações: “Vamos para o Pinhal tentar andar na frente. O ano passado foi uma prova que nos correu muito bem. Conseguimos fazer um segundo lugar a 16 segundos do primeiro classificado. Este ano vamos esforçar-nos para fazer igual ou melhor. Em Góis ficámos em segundo e terceiro lugares e é isso que vamos fazer, tentar imprimir um andamento que nos permita atingir uma vitória”.

Baja TT do Pinhal, pontuável para a FIM Bajas World Cup, Baja European Championship e Campeonato Nacional de Todo o Terreno Open terá um total de 354,70 quilómetros. A prova arranca desportivamente na sexta-feira em Proença-a-Nova, junto à Pista das Moitas, onde se realiza o prólogo de 9,70 quilómetros.

No Sábado de manhã disputa-se o primeiro setor seletivo de 235 quilómetros. Ainda no Sábado, pelas 17h00 decorre a City Stage com transmissão em direto nas redes sociais e n’A Bola TV. No domingo, Cernache do Bonjardim será o palco do início da competição, num total de 110 quilómetros cronometrados que vão guiar a comitiva até Vila Velha de Rodão.