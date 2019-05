Nas Notícias Sexta-feira de sol e calor… perigosos Por

O tempo nesta sexta-feira vai ser de céu pouco nublado ou limpo, com temperaturas a convidar à praia. Mas nunca é demais lembrar que o sol e o calor também podem ser perigosos.

As temperaturas altas podem provocar cãibras, diminuição da tensão arterial, desidratação ou esgotamento.

Devido ao tempo quente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Braga, Leiria, Lisboa, Setúbal e Faro sob aviso amarelo.

Setúbal vai atingir os 37 graus de máxima, com Santarém, Évora e Beja a chegarem aos 36.

Lisboa vai alternar entre a mínima de 20 e a máxima de 35, enquanto o Porto estará ligeiramente mais fresco, com entre 19 e 27 graus.

Braga também vai chegar aos 35, com Castelo Branco nos 34 e Bragança, Leiria e Portalegre nos 33.

No Algarve, estão previstos 32 de máxima para Faro.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas nos Açores, onde podem cair aguaceiros, e céu pouco nublado ou limpo na Madeira, com pequena subida de temperatura.

Estão previstas máximas de 22 graus para Ponta Delgada e 25 para o Funchal e mínimas de 17 para Ponta Delgada e 19 para o Funchal.