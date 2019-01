Sevilha e Atlético de Madrid empatam e podem ver ‘fugir’ FC Barcelona

Sevilha e Atlético de Madrid empataram hoje a uma bola, em encontro da 18.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e podem ver o líder FC Barcelona aumentar a vantagem na frente da tabela classificativa.

No estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o francês Ben Yedder adiantou a equipa da casa, aos 37 minutos, a passe de Daniel Carriço, mas o compatriota Griezmann empatou aos 45, na conversão de um livre direto.

O Atlético segue em segundo lugar, com 35 pontos, menos dois que o líder FC Barcelona e mais dois que o Sevilha, que pode ser ainda hoje alcançado pelo Real Madrid, em caso de vitória dos madrilenos frente à Real Sociedad.

Por seu lado, o ‘Barça’ visita o Getafe e pode aumentar para cinco os pontos de vantagem na liderança do campeonato, em relação ao segundo classificado, e para sete para o terceiro, em caso de vitória.

Num jogo equilibrado, a equipa de Pablo Machín entrou melhor e mais pressionante, conseguindo chegar ao golo num lance que começa em André Silva, com o português a lançar na direita o ‘capitão’ Jesús Navas, que cruzou para a área, onde Carriço tocou para a finalização do avançado francês.

A vantagem não durou, uma vez que o defesa luso fez falta sobre o ganês Thomas Partey, o que deu a oportunidade a Griezmann de cobrar um livre direto de forma irrepreensível, restabelecendo a igualdade para a formação do argentino Diego Simeone.

No segundo tempo, as duas equipas tiveram oportunidades para voltar a marcar, mas as exibições do checo Vaclík, na baliza dos sevilhanos, e do esloveno Oblak, pelos ‘colchoneros’, impediram novos tentos em várias ocasiões.

Antes, o Villarreal, adversário do Sporting nos 16 avos da Liga Europa, empatou sem golos na visita ao Eibar, somando o terceiro empate seguido em ‘La Liga’, e o quinto jogo sem vencer.

Com Paulo Oliveira a partir dos 66 minutos, o Eibar conseguiu um ponto que lhe permite isolar-se no 12.º lugar à condição, com 22 pontos, mais cinco que o Villarreal, que segue provisoriamente no 17.º posto.