Economia Sevenair repatria 15 portugueses retidos no norte de África Por

A companhia aérea Sevenair está a proceder ao repatriamento de 15 portugueses que se encontravam a praticar desportos motorizados no norte de África e ficaram retidos, devido à evolução da pandemia de covid-19.

“Nenhum dos passageiros apresenta, até ao momento, sintomas de infeção do vírus e irão permanecer em quarentena assim que aterrarem no aeroporto de Faro. Se durante a vigem nos apercebermos de alguma altercação, as entidades de saúde serão imediatamente informadas”, garantiu à Lusa o diretor comercial da Sevenair, Alexandre Alves.

Segundo o responsável, “todas medidas de segurança foram tomadas” e os 15 passageiros “são obrigados a viajar equipados com máscaras e luvas de proteção”.

“A bordo há gel desinfetante para uso durante a viagem, material que foi distribuído pela tripulação da aeronave”, acrescentou.

À chegada a Portugal “todos os passageiros serão monitorizados por equipas especializadas para depois entrarem em quarentena. As autoridades de saúde portuguesas foram informadas antecipadamente da realização deste voo”, especificou o responsável.

O voo saiu da capital de Argel, capital da Argélia, e fará uma escala técnica em Málaga, estando prevista à sua chegada ao aeroporto de Faro às 16:00, “onde estão elementos das entidades de saúde, que procederão à avaliação do estado de saúde dos passageiros, como a medição de temperatura corporal e outros testes de despistagem”.

“Trata-se de um voo comercial. O contacto foi feito no final da passada semana pelos próprios passageiros que conheciam a experiência da empresa na realização de voos sanitários. Todos os passageiros são da região de Faro”, indicou Alexandre Alves.

O responsável adiantou que a companhia aérea Sevenair se antecipou em relação aos planos de contingência decretados pelas autoridades portuguesas, sendo que as aeronaves da empresa são desinfetadas todos os dias com produtos adequados ou a existência de questionários que são preenchidos pelos passageiros.

Portugal tem 23 mortes associadas ao vírus da covid-19 confirmadas e 2.060 pessoas infetadas, de acordo com a DGS.

Portugal está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.