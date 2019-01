Motores Sétima etapa do Africa Eco Race anulada Por

A sétima etapa do Africa Eco Race, que deveria ter sido disputada hoje entre Dakhla e Chami – a primeira na Mauritânia – foi anulada.

Esta decisão da organização do rali teve a ver com as más condições climatéricas, pois segurança dos concorrentes poderia ser posta em causa.

Assim o Africa Eco Race 2019 prossegue amanhã, com a entrada da competição nas duras pistas da Mauritânia, onde Elisabete Jacinto entra como a líder da categoria de Camiões e sétima da classificação geral conjunta Auto/Camiões.