Nas Notícias Sete distritos do continente sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima Por

Sete distritos de Portugal continental estão hoje e terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira devido à previsão de ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura, podendo atingir os 9/10 metros.

Estes distritos vão passar depois a aviso amarelo até às 06:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 06:00 de quarta-feira.

Também por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso amarelo a Costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo entre as 15:00 de hoje e as 09:00 de quarta-feira prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de norte.

O grupo central dos Açores (Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge) está também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 12:00 de hoje.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado enquanto o aviso amarelo revela situação de risco para determinadas atividades dependentes do estado do tempo.

Devido à agitação marítima forte, as barras de Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Ericeira estão hoje fechadas à navegação.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, as barras de Aveiro, Douro, Viana do Castelo e S. Martinho do Porto estão hoje condicionadas.