Motores Serra da Estrela é o desafio seguinte no Campeonato de Portugal de Montanha Por

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group prossegue no próximo fim de semana na Covilhã com a disputa da rampa da Serra da Estrela.

Na prova do CAMI Motorsport espera-se forte competição na subia de 5240 metros, onde o líder do campeonato, João Fonseca, corre ‘em casa’.

Fotos: Foto GTI

O piloto que corre com as cores do Sporting Clube da Covilhã volta a estar aos comandos do seu Silver Car e é o grande favorito à vitória, apesar de Hélder Silva e o Juno CN 09 prometerem dar luta.

Fonseca enfrenta mais cinco protótipos, entre os quais José Correia, que prossegue a sua adaptação ao Osella PA 2000 Evo2, numa batalha à qual se juntam também os BRC CM de Nuno Guimarães, Joaquim Rino e do estreante João Salvado.

Já com três vitórias consecutivas, Luís Nunes e o seu Ford Fiesta ST R5 é o grande candidato à vitória absoluta nos Turismo e também na Divisão 2, sendo que se espera que Hugo Araújo e o Subaru Impreza reeditam a oposição protagonizada nas provas anteriores. O mesmo se pode dizer de Luís Silva e o BMW M3.

Depois de não se ter deslocado a Santa Marta, José Pedro Gomes está de regresso no Opel Astra OPC estreado na Falperra, enquanto que Pedro Rosário marca presença no Audi S3 Quattro, prosseguindo a sua estreia na disciplina.

Nuno Pinto volta a alinhar com o Mazda MX-5, enquanto na Divisão 1 as grandes novidades são Nuno Caetano, num competitivo Citroën DS3 R5, e Nelson Trindade num Mitsubishi Lancer Evo X. Vão juntar-se aos carros idênticos de Alberto Pereira e Ricardo Gomes, e ao Renault Clio R2B de Pacídio Summavielle.

Joaquim Teixeira chega à Covilhã na liderança da Divisão 3, depois de dois triunfos seguidos, na Falperra e em Santa Marta, com o piloto do Seat Leon Eurocopa a contar com a oposição da jovem Gabriela Correia, em carro idêntico. Desta vez Sérgio Nogueira está ausente, mas Pedro Marques e o Seat Leon MK3 não, sendo favorito a impor-se na Divisão 4

Já no Campeonato de Portugal de Montanha Clássicos Flávio Saínhas compete diante do seu público e espera tirar partido disso e do seu Ford Escort MKI. Carlos Oliveira e o Ford Sierra RS Cosworth deverá ser o seu maior rival, mas convém não esquecer Ricardo Loureiro e Fernando Salgueirdo nos Ford Escort MKII.

Um último destaque para a presença do Renault 5 Turbo de Aníbal Rolo numa prova que arranca pelas 14h30 de sábado, com o ‘warmup’, subidas de treinos e a primeira subida de prova. No domingo há mais quatro subidas, começando as ‘hostilidades’ pelas 10h30.