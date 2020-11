Nas Notícias “Seria de repetir o confinamento, conseguiu-se achatar a curva”, diz Ferreira Leite Por

Manuela Ferreira Leite, antiga ministra das Finanças, defendeu um novo confinamento em Portugal, afirmando que o “meio-termo” em vigor vai levar Portugal a “fechar tudo” dentro de 15 dias.

“Nós temos a experiência do que o confinamento deu, conseguiu-se achatar a curva. Neste momento, a curva não vai achatar lá em cima. Ao termos essa experiência, seria de a repetir no momento em que a perspetiva é de agravamento, não é para ficar na expetativa de ver se os serviços ainda aguentam”, sustentou a antiga presidente do PSD, ao comentar na TVI24 a entrevista que António Costa tinha dado momentos antes.

Perante os dados ao dispor, Manuela Ferreira Leite antecipou que o agravamento da pandemia “vai ocorrer”, de nada valendo o estado de emergência em vigor.

“Já vi o que é a comissão de ética estabelecer os critérios para a escolha das pessoas que podem ou não ser tratadas, eu estaria fora do critério, eu já seria daquelas pessoas [afastadas]… Só esta ideia é de tal forma violenta que leva a que eu não hesite em colocar a saúde pública em primeiro lugar”, reforçou.

A comentadora não tem dúvidas: “Dentro de 15 dias ou três semanas, vamos estar a dizer que se vai fechar tudo”.

Confrontada com a pesada ‘fatura’ do confinamento de março e abril, a ex-ministra das Finanças salientou que a economia já está “parada”.

“Neste momento, haverá alguém que vai abrir uma empresa ou admitir pessoal? A economia está parada, quando não se tomam decisões a economia para. As consequências económicas vão verificar-se na mesma”, explicou.

No entender de Manuela Ferreira Leite, “este meio termo nem resolve o problema da atividade económica, nem o da saúde pública”.

“Não há políticas de futuro, só do dia a dia. A perceção pública é que se pode fazer isto, mas não aquilo, dá a ideia de que isto não é tão grave assim. E eu receio que daqui a 15 dias estejamos numa situação dramática”, finalizou.