Motores Sérgio Pinto quer pódio nos Legends Por

Sérgio Pinto tem o claro objetivo de conseguir um bom resultado na prova do Campeonato de Portugal Legends no 50º Circuito de Vila Real.

Aos comandos do seu Honda Civic o piloto de Meinedo quer no traçado transmontano fazer esquecer a jornada anterior, onde foi obrigado a abandonar.

“É um facto que a jornada de Braga não foi fácil, mas neste intervalo de tempo conseguimos resolver todas as situações. Por isso penso que tenho máquina e em termos objetivos é terminar as duas corridas o melhor classificado possível. Sei que não vai ser fácil, pois a lista de inscritos é longa e com nomes fortes”, refere Sérgio Pinto,

O piloto do Honda Civic espera estar concentrado, não ter problemas no carro e alcançar os objetivos que traçou, sobretudo terminar e se possível bem classificado.