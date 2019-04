Motores Sérgio Pinto continua a evoluir no Honda Civic Por

Sérgio Pinto iniciou a sua temporada no Campeonato de Portugal de Velocidade Legends no Circuito do Estoril, onde conseguiria a segunda posição na categoria livre e sétima da ‘geral’ na primeira corrida, embora na segunda tenha tido problemas.

O piloto de Meinedo (Penafiel) teve um fim de semana sempre a evoluir aos comandos do seu Honda Civic, conseguindo o nono tempo nos treinos – 2m02,558s. Marca que depois viria a suplantar na prova.

Com efeito Sérgio Pinto cortou a meta no primeiro confronto no sétimo posto e segundo da categoria livre, não sem antes realizar uma volta em 2m01,521s. Perspetivando-se uma boa exibição para a segunda corrida.

Infelizmente o piloto de Meinedo não teve a sorte pelo seu lado, ainda que tenha iniciado a prova em bom andamento, baixou a sua melhor volta para 2m00,452s e estava envolvido numa luta por posição, antes da fase final da corrida, quando o Honda Civic deixou de colaborar.

Ainda assim Sérgio Pinto faz um balanço positivo do fim de semana: “Estamos no bom caminho no desenvolvimento do carro. Terminei a primeira corrida mas na segunda tive d parar. Não sei bem o que se passou. Não quis arriscar pois podia causat danos. Foi pena, mas mesmo assim estou satisfeito. Consegui pontuar no campeonato. Vamos continuar a trabalhar e espero em Braga estar ainda melhor”.