Sergio Perez admite que o Grande Prémio do México está em risco

Apesar de ser uma das provas de Fórmula 1 mais concorridas em termos de público, o Grande Prémio do México está em risco, e quem o diz é o único piloto mexicano do pelotão.

Sergio Perez acredita que a ‘sua’ corrida deverá sair do calendário em 2020. Isto porque para não expandir o campeonato para alem das 21 provas a Liberty Media terá de excluir duas das atuais corridas para dar ‘espaço’ para a Holanda e para o Vietname. Barcelona poderá ser a ‘vítima’ para o regresso da F1 a Zandvoort enquanto a corrida no Circuito Hermanos Rodriguez deverá ceder o seu lugar à prova na Indochina.

“Espero que a nossa corrida se mantenha, porque é muito importante para os fãs mexicanos e para todo país. As negociações continuam mas até agora a situação não parece muito favorácel”, admitiu Perez no Mónaco, após os treinos desta-feira.

O piloto da Racing Point tem uma forte ligação ao ‘lobby’ da F1 no seu país e é apoiada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, mas concede que as coisas não são fáceis para se manter o Grande Prémio do México: “É uma decisão política que não depende de mim, mesmo se posso influenciá-la”.

Mas Sergio Perez acha que uma saída do México do calendário da Fórmula 1 não colocará a sua carreira em perigo, frisando: “Os patrocinadores mexicanos têm estado comigo muito antes da corrida no México. Vamos ver quais serão as consequências. Não penso que a corrida exista somente por minha causa, mas é óbvio que a presença de um piloto mexicano seja uma parte importante da prova”.