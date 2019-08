Motores Sérgio Freitas defende liderança no Rali de Mesão Frio Por

Sérgio Freitas e Miguel Rodrigues defendem a liderança da classe diesel no Campeonato Norte de Ralis e no Campeonato Intermunicípios no Rali de Mesão Frio.

Na prova que se disputa a 24 e 25 de agosto e dupla bracarense do Hyundai Getz 1.5 Td espera manter a regularidade com que vem pautando a sua temporada, onde também está envolvida no Desafio Kumho Tyre Norte.

“Esta é uma das provas mais emblemáticas de todo o campeonato e queremos dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver. Estamos na liderança dos campeonatos e esperamos ainda pontuar para o 2º desafio Kumho Tyre Norte”, refere Sérgio Freitas.

O piloto minhoto mostra-se também firmemente empenhado em conquistar mais um primeiro lugar do pódio e “brindar os milhares de aficionados que durante aquele fim-de-semana se deslocam ao Douro”.

Em Mesão Frio os concorrentes têm pela frente nove classificativas do rali, iniciando-se a prova no sábado, dia 24, com a super Especial noturna que liga Mesão Frio a Santo André. As restantes classificativas terão lugar no Domingo.

“Este rali tem, ainda, a particularidade de decorrer numa altura em que a vila está a viver um dos momentos mais altos com celebração da Festa Branca de Mesão Frio”, destaca Sério Freitas, enaltecendo o “excelente trabalho do Município de Mesão Frio na organização desta mítica prova, que ao longo dos anos tem mostrado uma qualidade assinalável”.

Para o resto do campeonato o piloto de Braga espera manter as altas rotações e alcançar o desejado título: As expectativas são elevadas, mas estamos cientes das dificuldades que vamos sentir. Este é um campeonato longo e extremamente exigente em termos mecânicos, onde as afinações dos carros fazem toda a diferença, mas estamos preparados e muito otimistas”.