Sérgio Conceição diz que FC Porto tem obrigação de estar na fase de grupos da Liga dos Campeões

O treinador Sérgio Conceição disse hoje que o FC Porto está por “culpa própria na pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, por não ter ganhado o campeonato”, mas tem “a obrigação de estar na fase de grupos”.

Sérgio Conceição disse que sente a equipa “motivada, de acordo com o que tem sido habitual”, e desvalorizou o facto de o FC Porto ainda não ter feito nenhum jogo oficial e o Krasnodar, adversário da terceira pré-eliminatória, já ter disputado quatro jornadas do campeonato russo.

“Quando a bola começar a rolar, a qualidade individual e coletiva vem ao de cima”, disse Sérgio Conceição, acrescentando que essa situação poderá não se notar, até porque o FC Porto fez uma pré-temporada de grande exigência e competitividade.

Ainda de acordo com o treinador, o FC Porto “está preparado”, apesar das dificuldades que irá encontrar, pois o Krasnodar, até pelo investimento que fez, é uma equipa que sonha em marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

“É uma equipa que se reforçou com bons jogadores, com uma boa dinâmica de jogo, interessante e que por certo nos vai levantar dificuldades”, considerou o treinador dos ‘dragões’, que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Sérgio Conceição abordou ainda o facto de estar ausente do banco, por castigo, as profundas alterações na renovada equipa dos ‘dragões’ e a questão do favoritismo, que, no seu entender, só se reflete no que as equipas fizerem dentro de campo.

“Obviamente, é sempre melhor o treinador principal estar perto dos jogadores e do jogo, para fazer acertos, mas tenho confiança total na equipa técnica, com a qual estou em total sintonia, e não há problema nenhum o treinador não estar no banco”, disse.

O treinador considerou que, nos tempos que correm, é normal uma equipa de uma época para a outra ficar sem jogadores importantes e, embora seja “difícil lidar com esta situação”, “faz parte daquilo que é o futebol”, mas chegam outros, pelo que “é um começar constante todos os anos”.

“Nós estamos preparados e esperamos que amanhã [quarta-feira] as coisas nos corram da melhor forma para ganhar o jogo”, adiantou o treinador portistas, recordando que o FC Porto tem um plantel competitivo, a exemplo dos últimos anos, e que irá tentar ter o sucesso que não teve o ano passado.

Conceição referiu que conta com todos os jogadores do plantel do FC Porto, que considera competitivo, e recordou que, tendo em conta os últimos 10 anos, foi nos últimos dois que o clube fez mais pontos no campeonato, pelo que agora vai tentar com menos ser campeão.

O capitão Danilo Pereira, que surgiu ao lado de Sérgio Conceição na conferência de imprensa, disse que as expectativas são elevadas e que o objetivo é passar esta eliminatória e o ‘play-off’ para esta na fase de grupos da Liga dos Campeões.

“É um adversário difícil, pratica um bom futebol, mas estamos preparados para isso. Apesar de não termos participado em nenhum encontro oficial, os jogos da pré-época foram sempre bastante exigentes”, referiu Danilo Pereira.

O médio portista considera que o FC Porto, “pela sua grandeza” e “pelo facto de estar sempre presente na Champions”, tem de “se assumir como favorito”, mas aponta o Krasnodar como um adversário de respeito, que se reforçou bem.

“[O Krasnodar] tem um bom grupo, uma equipa que gosta de jogar bom futebol e apesar de termos mais experiência vai ser um jogo complicado”, explicou Danilo Pereira, que declinou ainda a clarificar o atrito da pré-época com o treinador Sérgio Conceição considerando que “não há nada a esclarecer”.

O encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória está agendado para 18:00 (20:00 horas locais), em Krasnodar, e terá arbitragem do alemão Tobias Stieler.