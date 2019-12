Sérgio Conceição avisa que “Santa Clara é uma equipa chata de defrontar”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, desvalorizou hoje o “momento menos bom” do Santa Clara, próximo adversário dos ‘dragões’ nos ‘oitavos’ da Taça de Portugal de futebol, e admitiu que os açorianos são “uma equipa chata de defrontar”.

“É verdade que já defrontámos o Santa Clara duas vezes, mas os jogos são todos diferentes. Esperamos amanhã [quinta-feira] um adversário que vem aqui tentar fazer o melhor jogo possível para tentar uma palavra a dizer na passagem desta eliminatória. Mas nos vamos fazer tudo para ganhar o jogo e passar”, disse.

Para Conceição, “o Santa Clara é uma equipa que tem demonstrado que é uma boa equipa, consistente, com os processos bem definidos”.

“Está a passar por um ciclo menos bom, mas olhamos para a equipa e para o seu treinador e vemos que é alguém com uma base sólida e sabe bem o que é a I Liga. É sempre uma equipa chata de defrontar”, afirmou.

Sérgio Conceição referiu ainda que quer dar continuidade ao trabalho que a sua equipa fez no último jogo.

“Trabalhamos para melhorar, para jogar da melhor forma e, sobretudo, para conseguir resultados. Mas queremos muito dar continuidade ao que fizemos no último jogo, porque houve muitas coisas positivas. Há coisas que também temos de melhorar. A intenção é trabalhar em cima das coisas boas e das menos boas para dar consistência ao nosso trabalho”, salientou.

O treinador do FC Porto que, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Santa Clara, voltou a assumir que “o plantel dá garantias de competir em todas as competições que a equipa está inserida”, fez um balanço do ano e mostrou-se otimista em relação a 2020.

“Na Liga Europa passámos em primeiro lugar, mas de uma forma que a equipa, em muitos momentos, podia ter feito mais e melhor. No campeonato, não contávamos com o primeiro jogo e os empates. Esperamos que não aconteçam mais percalços. Essa consistência e dificuldades que aconteceram na Liga Europa também aconteceram no campeonato. De resto, estamos na Taça de Portugal, só dependemos de nós estar na ‘final four’ da Taça da Liga. Penso que só poderão vir coisas boas em 2020”, frisou.

Sérgio Conceição pode conquistar a 100.ª vitória como treinador do FC Porto e tornar-se o técnico que mais rapidamente alcançou esse feito, ultrapassando Artur Jorge.

O FC Porto recebe esta quinta-feira, às 19:15 horas, o Santa Clara em jogo relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.