Motores Sérgio Brás confirmou título P1 no Algarve Por

Sérgio Brás e Nuno Rodrigues da Silva alinharam no Rali Casinos do Algarve apostados em terminar o Campeonato de Portugal de Ralis em bom plano e conseguiram-no, ao garantirem o título da categoria P1.

O piloto de Almada tinha objetivos não apenas ao nível da Taça FPAK de ralis em termos absoluta, mas também ao nível das duas rodas motrizes no campeonato de Portugal, sabendo de antemão que seria muito complicado, uma vez que se estreava aos comandos do Peugeot 208 R2.

Para dificultar a tarefa de Sérgio Brás o facto do piso das especiais algarvias estar muito escorregadia e aparecer nevoeiro em algumas delas. Condicionamentos que não impediram que evoluísse na condução do seu novo carro, ao ponto de terminar no quarto lugar dos R2, ser segundo na Taça e também nos P1. O que lhe deu o título desta categoria.

“Nesta última prova do ano tivemos um grande desfecho com sabor de dever cumprido e um pouco ‘agridoce’, pois embora não fosse de todo o nosso grande objetivo para a temporada, lutamos sempre por ser regulares e chegamos as terras algarvias com a liderança à geral e na nossa classe. Sabendo e reconhecendo todo o valor da nossa concorrência, arrancamos determinados a dar o nosso melhor para tentar o que para muitos era quase impossível”, refere o piloto almadense.

Sérgio Brás salienta também algumas das dificuldades que valorizaram mais o resultado obtido: “Entramos para a segunda etapa com algumas cautelas o que nos fez perder algum tempo mas mantínhamos a nossa posição e tentamos chegar ao nosso objetivo que passava em primeiro pela vitória no grupo P1 e tentar também a vitória à geral na Taça! Conseguimos atingir o nosso primeiro objetivo, o título da Taça FPAK de Ralis no grupo P1 e também o “vice-campeonato”.

O piloto de Almada acabou por se impor por 3,72 pontos, conseguidos em grande parte com o Ford Fiesta R2 que tripulou anteriormente. O que o leva a atribuir parte dos louros à sua equipa, a Renato Pita Motorsport Events, responsável pela assistência ao longo da temporada.