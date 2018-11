Fórmula 1 Sergey Sirotkin e Kevin Magnussen chamados aos comissários em Interlagos Por

O comportamento em pista de Sergey Sirotkin e Kevin Magnussen durante a qualificação do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 levou a que fossem chamados diante dos comissários desportivos.

Tanto no caso do russo da Williams como no do dinamarquês da Haas em causa esteve a forma lenta como rodavam em pista quando regressavam às boxes, prejudicando assim adversários que estavam em plena volta lançada.

Magnussen, que se qualificou em 11º para a corrida deste domingo, e Sirotkin, que larga de 15º arriscam uma multa e penalização, sendo que no caso do russo isso afetou claramente Lewis Hamilton.

O Campeão do Mundo mostrou publicamente o seu desagrado para com o piloto da Williams, ao classificar o comportamento de Sergey Sirotkin como de “desrespeitador”. Mas depois Hamilton corrigiu o que disse, afirmando que se tratou de um desatenção do russo: “A manobra do Sergy não foi desrespeitosa. Tratou-se de um mal entendido e tentei afastar-me da sua trajetória. Isso não funcionou muito bem. Mas este género de coisas acontece…e respeito a forma como ele reagiu”.