Motociclismo Ser vice-campeão do Mundo “foi um pouco estranho” para Andrea Dovizioso Por

Andrea Dovizioso confessou-se surpreendido por ter terminado como vice-campeão do Mundo de MotoGP em 2019, dada a presença de pilotos com tanto valor na competição.

O italiano Da Ducati, que terminou 58 pontos à frente de Maverick Viñales, o melhor representante da Yamaha no campeonato, não teve uma temporada fácil.

Mas com apenas dois abandonos – um deles causado por Jorge Lorenzo (Barcelona) e outro por Fabio Quartararo (Silverstone) – ‘Dovi’ pautou a sua época por uma grande regularidade e consistência.

Para o transalpino o segundo lugar no final do ano foi “estranho”, sendo que se pode analisar a sua temporada de diferentes perspetivas. “Penso que temos de olhar para a nossa época de uma forma diferente. Porque o objetivo era diferente. O objetivo era lutar pelo campeonato e garantir o título, e não o conseguimos, por isso não posso estar contente sob esse ponto de vista”.

“Há um ponto em que temos de melhorar, fazendo um pouco mais do que fizemos. Mas temos de ser realistas porque esta esta época foi um misto, com a Honda e Marc (Marquez) a conseguiram algo de louco. Eles marcaram, recordes de pontos e todos os títulos”, salienta Andrea Dovizioso.

Para o titular da Desmosedici # 04 o campeonato “foi um pouco estranho”. E especifica: “Marc marcou um recorde de pontos, e consegui o meu recorde, depois quase 60 pontos me separaram do piloto que ficou em terceuro. Por isso penso que funcionou bem para mim esta época em certa medida, pois fiquei a zero duas vezes e a culpa não foi minha”.

“Por isso acho que temos de estar contentes com o que fizemos, pois confirmamos a nossa posição neste campeonato e o nível é altíssimo. Se olhar para trás de mim há muitos campeões com boas motos, por isso que conseguimos fazer desta uma boa época. Depende sempre da forma como olhamos para isto”, refere ainda Dovizioso.