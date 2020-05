Desporto “Sentimento de impunidade é tal que o Benfica atreveu-se a apresentar OPA ilegal”, diz Mário Figueiredo Por

O antigo presidente da Liga de clubes, Mário Figueiredo, criticou o “sentimento de impunidade” do Benfica, citando como argumento a apresentação de “uma OPA totalmente ilegal”.

O chumbo da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela SGPS do Benfica sobre a própria SAD destinava-se a “comprar as ações do presidente [Luís Filipe Vieira] e dos amigos pagando com com o pelo do cão”, escreveu o advogado, na conta no Facebook.

“Era o próprio SLB que estava a financiar a compra das ações. O SLB está cheio de soberba: o sentimento de que podem violar a lei e que ninguém os julga é de tal ordem que tiverem o atrevimento de apresentar à CMVM uma OPA totalmente ilegal”, frisou o ex-presidente da Liga.

O chumbo do regulador “é de louvar”, em especial “nestes dias em que assistimos à Federação Portuguesa de Futebol e à Assembleia da República a colocar à frente do Conselho de Disciplina da FPF os ‘amigos’ do SLB”, escreveu ainda o advogado.

“Afinal o SLB ainda não consegue corromper todos (mas anda lá perto)”, concluiu Mário Figueiredo.

O Benfica reagiu ao chumbo da OPA com “surpresa e discordância”.

“A Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. manifesta a sua total discordância com a decisão tomada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e reitera a plena conformidade dos atos praticados com a lei”, frisaram os encarnados.