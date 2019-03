Fórmula 1 Sensações mistas na Haas após o GP da Austrália Por

A Haas saiu do Grande Prémio da Austrália com sensações mistas. Por um lado com a satisfação de Kevin Magnussen ter sido o melhor dos ‘outros’, e por outro com os problemas que afastaram Romain Grosjean da primeira corrida de F1 da época.

O VF-19 provou ser competitivo, pelo menos no que toca a disputar regularmente posições dentro dos pontos, ainda que do lado do piloto francês tudo tenha começado a correr bem quando a equipa teve problemas na paragem nas boxes com o pneu dianteiro esquerdo.

Magnussen teve uma atuação consistente ao longo da prova, com a sexta posição final a confirmar um bom ritmo de corrida e uma estratégia sem mácula, pelo que no final a satisfação era quase total: “Estou muito contente hoje. Foi um bom resultado. Estou obviamente triste pela equipa não ter os dois carros no final. Certamente que Romain também poderia ter estado numa boa posição, especialmente depois de uma tão boa qualificação”.

“A sexta posição para mim foi boa. Fiz uma boa partida e tive um bom carro desde então. Pude adotar um andamento forte durante toda a corrida e ao mesmo tempo gerir os pneus. Estou mesmo contente por iniciar o ano desta forma”, acrescentou o dinamarquês.

Mas os sentimentos “foram mistos”, segundo o chefe da Haas. Guenther Steiner destaca que o que se passou foi “algo que já vimos no ano passado com o carro de Romain, com um ‘pit-stop’ que correu mal”.

Grosjean diz que até ao percalço nas boxes a corrida até lhe estava a correr bem: “Não sei exatamente o que se passou. Apenas correu mal. Antes disso estava contente atrás do Kevin. As novas regras são ótimas seguindo outro carro, mas os pneus continuam a ser o que eram no ano passado, já que quando se puxa por eles se derrapa e perde-se aderência”.

“Até pensei que seguindo atrás fosse mais fácil do que no passado, mas ultrapassar continua a ser complicado. No geral foi uma pena, pois parecíamos fortes durante todo o fim de semana e fomos fortes na corrida também”, acrescenta o francês.