Senadora democrata Amy Klobuchar anuncia candidatura a presidenciais dos EUA

A senadora pelo estado norte-americano do Minnesota, Amy Klobuchar, juntou-se hoje ao crescente número de democratas candidatos às presidenciais de 2020 e prometeu empenhar-se na corrida por todos os americanos.

Numa tarde de gelo e neve, num parque junto do rio Mississípi com Minneapolis ao fundo, Klobuchar apresentou-se como a candidata mais proeminente do centro-oeste e disse a “todos os americanos” que quer disputar as eleições por eles.

“E eu prometo-vos isto: Como vossa Presidente, eu vou olhar nos vossos olhos. Eu vou dizer-vos o que penso. Eu vou concentrar-me em fazer as coisas. Isto é o que eu tenho feito toda a minha vida”, disse a senadora, que não pronunciou o nome do atual Presidente, Donald Trump, em nenhum momento, mas lamentou a “condução da política externa por ‘tweet'”.

Klobuchar, que ganhou facilmente um terceiro mandato para o Senado no ano passado, disse que o apelo que fez para o Minnesota é o que fará para as eleições de 2020.

Perante uma multidão aquecida com chocolate quente, cidra e lâmpadas de calor, Klobuchar disse que “o sentimento de comunidade se está a fraturar”, desgastado pela “natureza mesquinha e cruel da política”.

“Estamos cansados de paralisações e paralisações, dos impasses e dos orgulhos”, disse a senadora, afirmando que corre por todos os que querem ver o seu trabalho reconhecido e premiado, por todos os trabalhadores, agricultores, sonhadores e construtores.

A lista de democratas que já estão na corrida presidencial junta vários senadores conhecidos, como Elizabeth Warren, de Massachusetts, Kamala Harris, da Califórnia, Cory Booker, de New Jersey, e Kirsten Gillibrand, de Nova Iorque.

Em breve deverão juntar-se outros nomes, como o ex-vice-presidente Joe Biden, de Delaware, e o senador de Vermont, Bernie Sanders.

Klobuchar, de 58 anos, conhecida pela sua frontalidade e pragmatismo, tem-se manifestado disposta a trabalhar com os republicanos, o que faz dela um dos membros mais produtivos do Senado norte-americano na aprovação de legislação.