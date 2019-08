Semana do Mar arranca domingo na Horta com preocupações ambientais

A Semana do Mar, um dos mais antigos festivais de verão dos Açores, arranca domingo na cidade da Horta, com a novidade de, este ano, a organização ter decidido eliminar o uso do plástico de utilização única.

“Nos últimos anos, temos vindo a dar passos arrojados no que às preocupações ambientais diz respeito. A Semana do Mar tem procurado, nas suas mais diversas vertentes, superar-se e esta campanha é, uma vez mais, evidência disso mesmo”, justificou o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, em declarações aos jornalistas.

Segundo o autarca, a Semana do Mar “é a primeira festa dos Açores” em recinto aberto a eliminar o uso do plástico de utilização única (copos de plástico, de café, talheres de plástico, pratos de plástico) e será também das primeiras a disponibilizar cinzeiros portáteis, para evitar beatas no chão.

“Temos procurado inovar e colocar-nos na linha da frente em várias temáticas e, nesta área do ambiente, começámos por eliminar quaisquer plásticos na feira gastronómica, introduzimos as canecas e promovemos a recolha dos copos usados que se têm revelado como passos assertivos no sentido de fazermos um caminho de elevada qualidade ambiental”, adiantou o presidente da comissão organizadora.

A Semana do Mar, que vai agora para a sua 43.ª edição, começou como uma festa de receção aos participantes numa regata internacional que ligava o porto de Portsmouth, na Inglaterra, à ilha do Faial, mas acabou por se transformar nas maiores festas do concelho e numa das maiores dos Açores.

Este ano, os principais cabeças de cartaz dos festejos, que se prolongam por oito dias, são Rui Veloso, José Cid e D.A.M.A., Bárbara Bandeira e Ludmilla, incluindo também um festival internacional de folclore, com a presença de grupos do México, Colômbia e Estados Unidos.

Além dos espetáculos musicais em terra, a Semana do Mar é conhecida, sobretudo, pelo seu festival náutico, considerado um dos maiores do país, com a presença de centenas de atletas que se deslocam ao Faial para participar em dezenas de provas, com destaque para a vela, a canoagem e a natação.