Desporto Seleção solidária com Moçambique. Jogadores oferecem camisolas autografadas Por

A Seleção Nacional está solidária com Moçambique. Os jogadores convocados para o duplo compromisso frente a Ucrânia e Sérvia juntaram-se e autografaram camisolas que serão utilizadas para angariar receitas para ajudar as pessoas afetadas pela tragédia do ciclone Idai.

A receita angariada será integralmente entregue à Cruz Vermelha Portuguesa, anuncia a Federação Portuguesa (FPF) no seu site oficial.

A FPF acrescenta que vai também organizar um jogo solidário entre as equipas femininas do Sporting e Benfica. A partida, marcada para as 16h00 do próximo sábado, vai acontecer no Estádio do Restelo e será transmitida em direto na TVI, que também se associa a esta ação solidária.