Seleção portuguesa começa a preparar duelos com Itália e Polónia

A seleção portuguesa começa hoje a preparar os embates com Itália e Polónia, os últimos de 2018 e do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A primeira sessão dos campeões europeus está agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, um jogador ainda a designar vai falar aos jornalistas, igualmente na Cidade do Futebol.

Na segunda-feira, o médio André Gomes foi dispensado da concentração devido a lesão, deixando o selecionador nacional com 24 jogadores disponíveis para os duelos com italianos e polacos.

Portugal defronta a Itália em 17 de novembro, bastando-lhe um empate para vencer o grupo e se qualificar para a ‘final four’ – que deverá organizar, em junho de 2019 -, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.