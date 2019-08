Seleção lusa entra a perder no Europeu feminino de basquetebol de sub-20

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 começou hoje com uma derrota a Divisão A do campeonato da Europa, ao perder com a sua congénere de Espanha por 75-34, em Klatovy, na República Checa.

Em encontro do Grupo A, a formação das ‘quinas’ foi completamente dominada pelas espanholas, que ao intervalo já venciam por 14 pontos (33-19) e foram, sobretudo, avassaladoras no quarto parcial (24-6), já com o embate decidido.

Eliana Cabral, com nove pontos, e Sara Guerreiro e Mariana Silva, ambas com oito, foram as melhores marcadoras lusas, enquanto Aina Ayuso liderou as espanholas, com 14.

A formação das ‘quinas’ volta a jogar no domingo, pelas 19:15 (em Lisboa), frente à Letónia, que hoje ainda defronta a Sérvia.