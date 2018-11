Motociclismo Seleção de enduro em arranque oficial em Viña del Mar Por

Após quase uma semana de preparação, a seleção portuguesa nos Six Days of Enduro (ISDE) iniciaram a 92ª edição da prova, que este ano tem lugar em Viña del Mar.

São 13 os pilotos presentes na prova que se está a disputar no Chile e que envolvem seis centenas de participantes, divididos por três equipas – a de seniores, juniores e feminina – lado a lado com a formação de clube (Team Portugal – FMP/IS3).

A primeira jornada de competição tem lugar esta segunda feita, com os pilotos portugueses a tentarem repetir as excelentes prestações conseguidas o ano passada em França, quando a equipa sénior garantiu o quarto posto final e a seleção feminina foi considerada com a equipa revelação.