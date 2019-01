Seis projetos portugueses atuam esta semana no festival holandês Eurosonic

Os artistas e bandas Fogo Fogo, Whales, O Gajo, Keep Razors Sharp, Scúru Fitchádu e Diron Animal atuam esta semana no festival Eurosonic Noorderslag, que começa hoje em Gronigen, na Holanda.

O Gajo, projeto musical de João Morais, é o primeiro a atuar, já hoje no Grand Theatre, e será também o único dos projetos portugueses a subir a palco duas vezes. A segunda atuação está marcada para quinta-feira no USVA.

Na quinta-feira, atuam ainda os Fogo Fogo e Scúru Fitchádu (Marcus Veiga).

Os concertos dos Whales, dos Keep Razors Sharp e de Diron Animal estão marcados para sexta-feira.

O Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado, é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

No caso dos Keep Razors Sharp, que editaram este mês um novo álbum, a ida ao Eurosonic é feita a convite da rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival.

O Eurosonic 2019 dedicará especial atenção à música da República Checa e da Eslováquia.

Em 2017, Portugal foi o ‘country focus’ do festival e isso traduziu-se numa presença alargada de artistas, bandas e agentes da música portuguesa.