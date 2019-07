Seis pessoas retiradas das habitações por precaução devido ao fumo em Aljezur

Seis pessoas foram hoje retiradas das suas habitações no Monte Clérigo, concelho de Aljezur, no Algarve, “por causa do intenso fumo” provocado por um incêndio, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o segundo comandante operacional distrital de Faro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Abel Gomes, as seis pessoas foram retiradas de três habitações como medida preventiva, “para evitar que fossem afetadas pelo intenso fumo”.

Segundo aquele comandante, o incêndio tem três frentes: “uma a oeste que está dominada, outra a este que está a ceder aos meios, e uma a sul, sendo esta última a que oferece maior preocupação”.

Abel Gomes disse que os meios no terreno vão ser reforçados com uma equipa de ataque ampliado, proveniente de Lisboa, e com operacionais da AFOCELCA – um agrupamento complementar dos grupos Navigator e ALTRI, que com uma estrutura profissional tem por missão apoiar o combate aos incêndios florestais nas propriedades das empresas agrupadas, em coordenação e colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

De acordo com o segundo comandante operacional da Proteção Civil, Abel Gomes, o alerta para o fogo foi recebido pelas 15:27, sendo o vento um dos fatores de dificuldade no combate às chamas.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consultada pela Lusa cerca das 18:40, no combate ao incêndio estão envolvidos 213 operacionais, apoiados por 62 veículos e oito meios aéreos.