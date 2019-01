Benfica Seis jogadores que ficam fora do dérbi se virem amarelo nesta ronda Por

O dérbi entre Sporting e Benfica joga-se no próximo domingo e, ainda que exista uma jornada antes pelo meio, as conversas já vão parar ao clássico, que pode ter algumas baixas por castigo. São vários os jogadores que estão ‘à bica’ nesta jornada e podem falhar o clássico. Bruno Lage tem cinco jogadores em risco, Marcel Keizer tem um.

O Benfica recebe o Boavista antes de visitar Alvalade e três jogadores sabem que não podem ver amarelo no duelo com os axadrezados, sob pena de falharem o dérbi. No fundo, são cinco jogadores mas dois deles (Fejsa e Jonas) não foram convocados para o duelo contra os boavisteiros.

Assim, Jardel, André Almeida e Cervi estão em risco de não serem opção de Bruno Lage na visita a casa do vizinho, na próxima ronda, se virem amarelo no duelo contra a turna da pantera.

Do lado do Sporting, Nani é o único jogador em risco de falhar a receção ao Benfica, no domingo, caso veja amarelo na partida contra o Vitória de Setúbal.

O dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica está agendado para o próximo domingo. Antes, águias e leões ainda disputam uma ronda mas os pensamentos já se fixam no duelo eterno.