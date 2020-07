Mundo Segurança abriga cão e gesto torna-se viral Por

É comum o povo dizer que o “o cão é o melhor amigo do homem” mas a imagem que tem conquistado as redes sociais mostra que o homem também pode muito bem ser o melhor amigo do cão.

Da Escócia chega uma história que está a encantar os internautas por mostrar um segurança de uma superfície comercial a proteger um cão com o guarda-chuva para que o animal não ficasse molhado.

Perante a chuva que ia caindo em Giffnock, na Escócia, o segurança decidiu pegar num grande guarda-chuva e proteger o animal.

O dono do cão já fez um agradecimento público pelo gesto do segurança que tem recebido muitos elogios. E até pedidos de aumento de salário.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Shout out to this <a href=”https://twitter.com/Morrisons?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Morrisons</a> security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain’ <a href=”https://t.co/B9CPWI7u5Q”>pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q</a></p>— Crisp Rat (@MelGracie_) <a href=”https://twitter.com/MelGracie_/status/1277275827533643780?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 28, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>