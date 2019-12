Segundo tripulante de embarcação naufragada ao largo de Gaia resgatado sem vida

O segundo tripulante da embarcação de pesca artesanal que naufragou hoje a 200 metros da Praia da Aguda, em Gaia, que se encontrava desaparecido, foi resgatado sem vida, disse à Lusa fonte do CDOS.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o outro pescador foi retirado com vida, tendo sido transportado para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos ligeiros.

Fonte do Comando Local do Douro da Polícia Marítima disse à Lusa que os dois tripulantes da embarcação terão sido “surpreendidos por uma onda”.

O CDOS recebeu o alerta para esta situação cerca das 08:30. No local, estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários da Aguda, da Polícia Marítima e do INEM.