Motores Segunda corrida de Álvaro Parente na Virgínia foi ‘anti-climax’ Por

Álvaro Parente concluiu o fim de semana do Blancpain GT World Challenge America na Virgínia com uma desistência inglória. É que o piloto português foi obrigado a claudicar ainda mesmo de acelerar para o confronto de domingo.

Depois do triunfo conseguido na véspera, nada fazia prever que o desfecho da participação nesta segunda ronda terminasse com o Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing envolto em fumo, mas foi exatamente isso que aconteceu.

O companheiro de equipa de Parente, o espanhol Andy Soucek, foi desta feita encarregue de fazer a primeira parte da prova para a qual tinha conquistado a ‘pole position’, e tudo apontava que a dupla poderia lutar novamente pela vitória.

Soucek arrancou bem, mas acabou por perder a liderança para Scott Hargrove, embora mantendo o contacto com o norte-americano do Porsche 911 GT3 # 93. No entanto, e quando estavam decorridas 16 voltas, o rebentamento do pneu traseiro esquerdo do Bentley # 9 acabou por fazer o espanhol sair de pista.

Andy Soucek rumou às boxes para trocar de pneus. O que fez, regressando à pista no 16º posto. A partir daí procurou recuperar o máximo de posições, até parar de novo para a troca de pilotos. E foi quando Álvaro Parente se preparava para iniciar o seu turno de condução que deflagrou um incêndio no Bentley da K-PAX.

“É frustrante. Tínhamos grandes possibilidades de voltar a subir ao pódio e poderíamos até lutar pela vitória, mas não tivemos a sorte do nosso lado com um furo e depois com o princípio de incêndio. Foram duas situações anormais, mas foi pena, dado que poderíamos marcar muitos pontos para o campeonato”, desabafou mais tarde o piloto português.

Não obstante a deceção, Parente retira ensinamos do fim de semana: “Vencemos uma corrida e conquistámos duas pole-positions, o que demonstra bem a competitividade que demonstrámos aqui. Estamos na luta pelo campeonato e vamos voltar com vontade de demonstrar o andamento que evidenciámos aqui”.

A próxima ronda do Blancpain GT World Challenge America realiza-se no Canadian Tire Motorsports Park, 18 a 19 de maio, em Mosport (Canadá).