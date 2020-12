Nas Notícias “SEF vai ser diluído para tapar a incompetência do ministro”, diz João Almeida Por

O deputado do CDS João Almeida contestou o momento escolhido para a reformulação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), referindo que só acontece para “tapar a incompetência” de Eduardo Cabrita.

Em entrevista ao ‘Irregovável’, da Visão, o antigo secretário de Estado da Administração Interna defendeu que o ministro da Administração Interna não tem condições para continuar em funções, depois de ter feito “uma gestão mediática” do caso Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu, em março, em instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa.

“Não se deve fazer uma reestruturação em cima de um caso concreto, como o desta gravidade. É verdade que havia uma referência no programa, mas o Governo não tinha feito nada até agora sobre esse facto, falava de procedimentos e não de fusões ou extinções de forças. Agora, o SEF vai ser diluído para tapar a incompetência deste ministro”, acusou.

Para João Almeida, o próprio Eduardo Cabrita mostrou que “já percebeu que está numa situação fragilizadíssima” pelo “tom” que passou a adotar depois de uma polémica conferência de imprensa, na qual “quis convencer o país que o ministro da Administração Interna era a única pessoa que tinha lidado com este processo e que afinal andávamos todos enganados”.

“Foi ao Parlamento e nem sequer parecia o ministro Eduardo Cabrita que estamos habituados a conhecer. Parecia uma versão ‘light’, descafeinada do ministro”, frisou o deputado centrista.

Na mesma entrevista, João Almeida lançou as bases para uma candidatura em São João da Madeira, nas autárquicas de 2021.

“Estou perfeitamente disponível para ser candidato, representar o partido e procurar o melhor resultado como candidato autárquico”, declarou.