SEF deteve quatro passageiros com documentos falsos no aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, nos últimos três dias, quatro passageiros com documentos falsos no aeroporto de Lisboa, indicou hoje aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras indica que dois dos passageiros foram detidos no fim de semana e os outros dois no final da semana passada, sendo os quatro cidadãos estrangeiros portadores de documentos fraudulentos.

Segundo o SEF, um dos cidadãos foi detido no controlo de um voo para Dublin e era portador de um passaporte emitido pela República Checa contrafeito, enquanto o outro passageiro foi detido no controlo dos passageiros com destino à Guiné-Bissau e era titular de um documento alheio.

Aquele serviço de segurança indica também que os outros dois cidadãos detidos no final da semana passada eram portadores de bilhetes de identidade italianos fraudulentos, documentos que haviam sido furtados em branco.

O SEF indica ainda que todos os documentos fraudulentos foram entregues em juízo, juntamente com os detidos.