SEF deteve dois homens suspeitos de recrutarem imigrantes ilegais na UE

O SEF anunciou hoje que deteve dois homens suspeitos de criarem sociedades em Portugal que recrutavam imigrantes ilegais na União Europeia com o objetivo de obterem autorizações de residência.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) adianta que as duas detenções ocorreram no âmbito de uma operação policial realizada na quinta-feira, na Amadora (distrito de Lisboa), tendo sido dado cumprimento a dois mandados de detenção, dois mandados de buscas domiciliárias e um mandado de busca em estabelecimento comercial.

O SEF sublinha que este processo investiga crimes de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão de obra ilegal, utilização de atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal, falsificação ou contrafação de documentos e branqueamento de capitais.

Durante a operação, o SEF apreendeu também documentação e material informático que veio corroborar os indícios da prática dos crimes pelos quais estavam indiciados, tendo ainda identificado cinco cidadãos estrangeiros em situação irregular no país.

Segundo aquele serviço de segurança, os dois detidos são suspeitos de constituir sociedades em Portugal, utilizadas para recrutar cidadãos estrangeiros em situação irregular noutros países da União Europeia, “prometendo-lhes a possibilidade de assim obterem documentos de residência portugueses”.

O SEF precisa que na realidade estas sociedades “não exercem qualquer atividade” em Portugal, trabalhando exclusivamente em outros Estados da União Europeia, sobretudo na Bélgica.

Aquele serviço de segurança explica que os cidadãos estrangeiros em situação irregular são recrutados fora do país, deslocando-se a Portugal com “o único intuito de obter as respetivas autorizações de residência, regressando de imediato aos países onde residem”.

O SEF sublinha que um número ainda não determinado de cidadãos estrangeiros têm vindo a obter a nacionalidade portuguesa através deste “esquema fraudulento”.

De acordo com o SEF, os dois detidos dedicam-se também à venda de contratos de trabalho com vista à legalização de estrangeiros.

Este processo está a decorrer no Tribunal Judicial de Setúbal e os dois detidos vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.