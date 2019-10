Secretário norte-americano da Defesa em Bagdad depois da retirada da Síria

O secretário da Defesa norte-americano, Mark Esper, chegou hoje a Bagdad para se encontrar com os dirigentes iraquianos, três dias após a retirada das tropas norte-americanas do nordeste do Iraque,

Mark Esper deve encontrar-se, nomeadamente, com o ministro da Defesa do Iraque, Najah al-Chemmari.

Na terça-feira o comando militar de Bagdad afirmou em comunicado que “não foi emitida qualquer autorização para que as tropas dos Estados Unidos possam permanecer em solo iraquiano.

Os Estados Unidos retiraram os cerca de 700 militares que se encontravam estacionados no nordeste da Síria e que prestavam apoio às milícias curdas no combate contra os radicais do Estado Islâmico.

O anúncio da retirada dos Estados Unidos da região antecedeu o início da intervenção da Turquia contra os curdos no nordeste da Síria.

No Iraque permanecem 5 mil militares norte-americanos,