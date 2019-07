Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visita hoje Holanda

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, realiza hoje uma visita à Holanda, onde, além de se reunir com representantes holandeses, irá encontrar-se com membros da comunidade portuguesa no país.

Na visita a Haia, que é também a primeira do governante à Holanda, José Luís Carneiro visitará o Centro Permanente de Apoio Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, devendo ainda encontrar-se com o diretor-geral de Assuntos Políticos do mesmo Ministério, o embaixador Thijs Van der Plas.

Após o encontro com Van der Plas, o secretário de Estado português fará uma visita à embaixada Portuguesa na cidade, onde visitará os seus serviços.

Ao início da tarde está prevista a entrega da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas a Avelino Neto.

Pelo final da tarde, a residência oficial de Portugal em Haia recebe um encontro entre José Luís Carneiro e investigadores e cientistas portugueses no país.

Posteriormente, José Luís Carneiro participa num jantar com membros da comunidade portuguesa na sede do Grupo Desportivo da Casa dos Portugueses em Haia, associação que será distinguida com a Placa de Honra da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas.