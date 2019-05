Motores Sebastien Ogier vai “gerir o facto de ser o primeiro na estrada na sexta-feira” Por

Líder do Campeonato do Mundo (WRC) à chegada ao Rali de Portugal, Sebastien Ogier está motivado, ainda para mais tratando-se de uma prova onde tem boas recordações.

Ainda assim o francês da Citroën reconhece que tem de “gerir o facto de ser o primeiro na estrada na etapa de sexta-feira”.

Depois da digressão na América do Sul, com as provas na Argentina e no Chile, a prova portuguesa marca o regresso do WRC à Europa, mesmo que o piso seja ainda a terra. Um terreno que irá variar, pelo que as equipas de fábrica como a Citroën tenha preparado com bastante cuidado o rali desta semana.

Em Portugal Sebastien Ogier e Julien Ingrassia conseguiram a sua primeira vitória no WRC, em 2010, então inscritos pelo Junior Team da Citroën. Depois disso o piloto de Gap e o seu fiel navegador, Julien Ingrassia, repetiram triunfos em terras lusitanas, em 2011, 2013, 2014 e 2017. Um palmarés impressionante que faz do francês um dos principais à vitória.

Agora o Campeão do Mundo vem de um pódio (o quinto da temporada) no Chile, e esse segundo lugar é fundamental para que lidere o campeonato e sinta uma enorme confiança à partida para este Rali de Portugal 2019.

Mas há vários aspetos que Ogier não esquece que não irão facilitar a sua tarefa de tentar obter mais uma vitória na prova portuguesa. Em primeiro lugar o facto de na sexta-feira ‘limpar’ a estrada e também o desconhecimento das classificativas da região de Arganil. Embora aí partilhe essa dificuldade com os seus adversários.

“Tivemos um bom dia de testes, agora temos de aplicar tudo isso na competição real. Em todo o caso, o Rali de Portugal é um rali de que sempre gostei. No ano passado, as coisas correram-me bem, por isso é mesmo muito bom estar de volta, mesmo sabendo que estar de novo na liderança do campeonato não torna a nossa vida mais fácil este ano”, começa por dizer o francês da Citroën.

Sebastien Ogier destaca também: “Para conseguirmos obter uma forte pontuação neste rali, temos de gerir bem o facto de sermos os primeiros a sair para estrada na Etapa de sexta-feira, que é nova, mas relativamente pequena, de forma a terminar o dia numa posição o mais elevada possível à Geral. Em pisos de terra, isto é crucial para que o resto do fim de semana corra bem”.