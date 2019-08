Motores Sebastien Ogier quer “inverter a tendência” na Alemanha Por

Sebastien Ogier quer voltar à frente do Campeonato do Mundo de Ralis e para isso quer vencer na próxima semana o Rali da Alemanha.

Depois de mais um triunfo na Finlândia, Ott Tanak passou a ter 22 pontos de vantagem na liderança no campeonato de pilotos. E é face ao estónio da Toyota que Ogier espera agora ter sucesso no asfalto germânico do vale do rio Mosela.

“Chego à Alemanha, num terreno que sempre me favoreceu, com o objetivo de conseguir um bom resultado e inverter um pouco a tendência no campeonato. Temos encontrado diversos tipos de condições atmosféricas nos testes e foi sempre positivo”, diz o hexacampeão do Mundo.

Sebastien Ogier destaca alguns pormenores da prova alemã, que conhece muito bem: “Disputar o campo militar em sentido inverso talvez possa se possa fazer uma certa justiça, mesmo se nos últimos anos a necessária gestão de pneus nos impediu de atacar demasiado”.

“Aquilo é uma porção delicada a negociar, e à imagem do próprio rali, onde nos arriscamos, nomeadamente, a ter fruros, o importante é a habituação, devido às muitas bermas que existem nas vinhas, tanto quanto as pequenas pedras que poluam no Baumholder”, acrescenta o piloto de Gap.