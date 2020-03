Motores Sebastien Ogier no México com as melhores recordações Por

Sebastien Ogier aborda o Rali do México determinado em obter a primeira vitória ao serviço da Toyota.

O francês conseguiu na prova centro-americana o seu primeiro triunfo no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), conseguindo depois vencer em mais duas ocasiões.

Assim a prova mexicana é de boa memória par Ogier, que, terceiro colocado na tabela classificativa do WRC, espera tirar partido da sua ordem de passagem nas especiais para ganhar terreno aos seus mais diretos rivais no campeonato.

“Sempre fiquei contente por ir ao México todos os anos. Foi lá que consegui a minha primeira vitória em WRC em 2008, quando comecei com uma vitória na categoria júnior e conseguimos depois numerosos sucessos”, lembra o piloto de Gap.

Sebastien Ogier mostra-se confiante no seu Yaris WRC, sobretudo depois da preparação que fez para este Rali do México: “Tive a oportunidade de fazer dois dias de testes recentemente em Espanha e as minhas primeiras impressões do carro são já muito boas”.

“Sabemos que temos um bom ritmo desde as primeiras provas, mas ainda não nos conseguimos impor, e esse será claramente o objetivo no México. Começo a sentir-me mais à vontade depois de ter rodado bastante com o Yaris WRC”, sublinha também o francês.