Motores Sebastien Ogier no comando na Turquia Por

Sebastien Ogier assumiu o comando do Rali da Turquia no terceiro dia de prova, relegando o seu companheiro de equipa Esapekka Lappi para a segunda posição, mas mantendo o ‘tandem’ Citroën na frente do evento.

O Campeão do Mundo largou para a segunda etapa da prova turca a pouco mais de 17 segundos de Lappi, mas estava evidente que com Ogier a discutir o título havia que fazer recuar o finlandês ao segundo posto.

Como o francês começou dia ao ataque pensava-se que logo na fase matinal tudo seria ‘resolvido’ entre os dois homens da Citroën, mas o que é facto é que Sebastien Ogier só chegou ao comando da prova na parte final da tirada, com um pequeno erro de Esapekka Lappi a surgir como justificação para a troca.

O finlandês parte para a curta etapa de domingo a somente duas décimas do Campeão do mundo, mas já se percebeu que Lappi não será mais uma ameaçada para Ogier, tanto mais que os dois homens dos C3 WRC ‘cavaram’ um enorme fosso para o segundo classificado, Andreas Mikkelsen, o melhor homem da Hyundai a mais de 1m17s do líder.

O norueguês foi, dos adversários dos pilotos da Citroën, o menos conformado e também o que menos errou, conseguindo conservar uma diferença de quase uma dezena de segundos para o quarto colocado, o também consistente Teemu Suninen, no melhor dos Ford Fiesta WRC da M-Sport.

Numa prova que não tem corrido de feição à Toyota, Dani Sordo também aproveitou as dificuldades dos pilotos dos Yaris WRC para ascender à quinta posição, seguindo como segundo melhor representante da Hyundai, à frente de Jari-Matti Latvala.

O finlandês da Toyota aproveitou uma saída de estrada de Kris Meeke na última especial do dia para terminar entre os seis primeiros, mas o top cinco está já a quase 50 segundos de distância.

Atrás de Meeke, Thierry Neuville está a ser a grande desilusão na Hyundai. O belga deverá marcar pontos na Turquia, mas segue já a mais de 4m40s de Ogier, parecendo provável que desça para a terceira posição no campeonato do Mundo. Isto se Ott tanak, que segue num longíquo 17º posto, marcar pontos da ‘power stage’ de domingo.

Classificação após a 13ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) 3h20m12,0s

2º Esapekka Lappi/Jane Ferm (Citroën) + 0,2s

3º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 1m17,1s

4º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 1m26,9s

5º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 2m24,7s

6º Jari-Matti Latvala/Mika Anttila (Toyota) + 3m14,4s

7º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 3m29,5s

8º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 4m38,2s

9º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 6m55,8s

10º Kaito Kajetanowicz/Marcej Szczepaniak (Skoda) + 12m52,5s