Motores Sebastien Ogier na frente do Rali de Monte Carlo Por

Sebastien Ogier assumiu a liderança do Rali de Monte Carlo na derradeira classificativa de hoje, mas com pouco mais de um segundo de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Elfyn Evans.

Numa jornada marcada também pelo despiste e abandono do Campeão do Mundo Ott Tanak, que perdeu o controlo do seu Hyundai i20 WRC na quarta especial do rali, animação foi o que não faltou na luta pela primeira posição.

Thierry Neuville partia para este segundo dia no comando da prova monegasca, mas depressa perdeu a primeira posição para Elfyn Evans, que se mostrou superior na primeira ronda pelas classificativas de Curvans-Ventrol, Clément-sur-Durance Freinisséres e Avançon Notre-Dame-du-Lans. Todas com mais de 20 quilómetros de extensão.

O britânico da Toyota chegou ao final da manhã com 8,9 segundos de vantagem sobre Neuville e 9,7 sobre Ogier, que da parte da tarde iria desferir o seu ataque ao comando do rali, vencendo duas das três especiais realizadas, que eram a repetição dos troços matinais. No processo o francês da Toyota ganhou mais de cinco segundos ao seu companheiro de equipa e parte para a etapa de sábado com mais de um segundo sobre ele.

Thierry Neuville ganhou a última classificativa do dia, mas segue agora no terceiro posto, a mais de seis segundos de Sebastien Ogier, sendo que tal como o gaulês e Elfyn Evans está ainda na luta pelo triunfo nesta primeira prova do WRC 2020.

Sebastien Loeb começou este Rali de Monte Carlo com muitas cautelas, mas conseguiu aos poucos ir recuperando ritmo, ainda que o francês da Hyundai esteja já a mais de um minuto do líder com o finlandês Esapekka Lappi a completar o top cinco no melhor dos Ford Fiesta WRC da M-Sport Ford.

A etapa de amanhã compreende mais quatro classificativas, a maior das quais com mais de 20 quilómetros de extensão.

Classificação após a 8ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) 1h43m31,5s

2º Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) + 1,2s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 6,4s

4º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 1m06,9s

5º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford) + 1m57,2s

6º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Toyota) + 2m19,2s

7º Toshio Katsuta/Daniel Barritt (Toyota) + 5m18,7s

8º Eric Camili/François Buresi (Citroën) + 8m06,2s

9º Nicolas Camin/Yannick Roche (Citroën) + 9m04,0s

10º Mads Ostberg/Torsten Eriksen (Citroën) + 9m37,2s