Motores Sebastien Ogier lidera Rali do México após dia desastroso da Hyundai Por

Sebastien Ogier emergiu como líder do Rali do México na primeira etapa da prova, marcada pelo desaire dos seus rivais no campeonato, Ott Tanak e Thierry Neuville.

O Campeão do Mundo esteve numa classe à parte durante a tirada desta sexta-feira, vencendo metade das oito especiais do dia, e só um furo reduziu para 4,2s a sua vantagem sobre o segundo classificado, um surpreendente Elfyn Evans.

A dureza das classificativas de terra mexicanas, especialmente o troço de Las Minas – onde Ogier sofreu um furo que lhe ‘ceifou’ grande parte dos 14,8s de vantagem que possuía sobre Evans – foi responsável pelo revés de vários concorrentes.

Neuville foi um dos afetados pelos furos, na primeira passagem pela especial de El Chocolate, logo na fase matinal. O belga da Hyundai teve menos sorte do que Ogier, perdendo cerca de 40 segundos, ‘caindo’ de imediato na classificação,

Mas o dia seria bem amargo para os outros pilotos da Hyundai, já que Andreas Mikkelsen, que liderava o rali a meio da jornada, acabou também por ser ‘vítima’ de El Chocolate, foi mesmo a abandonar com danos no seu i20 Coupé WRC.

Já Dani Sordo, que fazia a sua primeira aparição do ano no Campeonato do Mundo, chegou a ser o mais sério rival de Sebastien Ogier, a menos de cinco segundos do francês da Citroën antes da segunda passagem pelo classificativa de Ortega. Mas problemas elétricos acabaram por deixá-lo parado na ligação entre esse troço e o de Las Minas, ditando também o seu abandono.

Estes desaires dos pilotos da Hyundai promoveram Kris Meeke à terceira posição, a pouco mais de seis segundos de Elfy Evans, a quem uma boa performance em El Chocolate e tempos mais fracos do britânico da Toyota em Ortega e Las Minas permitiram a que a diferença aumentasse durante a tarde.

Jari-Matti Latvala pareceu capaz de terminar o dia na quarta posição, mas acabaria pr desistir na super especial de Leon, quando seu Toyota Yaris WRC ficou envolto em fumo, suspeita-se que devido a uma avaria de alternador. Um problema com que o finlandês se terá debatido durante toda a tarde.

Ott Tanak foi o grande beneficiado com o azar do seu companheiro de equipa, subindo ao quarto posto, apesar de se debater todo o dia, como resultado de ir a ‘limpar’ a estrada, já que era o primeiro piloto a passar na estrada. Ainda assim o estónio despromoveu Esapekka Lappi ao quinto lugar, aproveitando a perda de tempo do finlandês da Citroën na especial de Ortega, quando bateu com o seu C3 WRC numa árvore depois de um pião.

Um desmotivado Neuville, depois do infortúnio de Las Minas, foi o mais rápido na super especial, mas terminou o dia na sexta posição, a 21,6 segundos de Lappi, sendo o último dos concorrentes dos WRC. Ainda assim assegurando uma razoável posição de partida para a segunda etapa no sábado, em função do número de carros que irá regressar em função da regra ‘Rally2’.