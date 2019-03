Motores Sebastien Ogier lidera no México no meio de polémica Por

Sebastien Ogier lidera o Rali do México após a realização da segunda etapa da prova, que já está envolta em polémica, depois de ter sofrido um furo mas beneficiar da paragem de um troço, depois do seu companheiro de equipa, Esapekka Lappi, ter saído de estrada.

O finlandês da Citroën despistou perto do final da especial de Guanajuatito, onde Ogier sofreu um furo, mas o troço só foi parado depois de dois carros terem passado pelo C3 WRC de Lappi.

Esta paragem significou que os restantes concorrentes receberam tempos estimativos, incluindo Sebastien Ogier. Isto fez com que Kris Meeke, que brevemente esteve na liderança do rali, a tivesse perdido, vindo mais tarde a levantar suspeitas que a Citroën teria pressionado a organização a parar a prova.

As acusações do britânico da Toyota foram prontamente negadas pelo chefe da equipa da marca francesa, Pierre Budar, que referiu não saber que Ogier tinha um furo até o Campeão do Mundo chegar ao fim da especial.

Tudo indica que Esapekka Lappi terá apertado um botão verde no painel de bordo do seu Citroën para informar os organizadores que não havia nenhum problema com ele, o navegador, Janne Ferm, e o carro. Isto em vez do botão vermelho que teria parado a prova.

Foi então que o Diretor de Prova pediu para parar a especial. Mais tarde os organizadores, pela voz do responsável do rali, Patrick Suberville, confirmou que não tinha sido pedida a paragem à organização e que o Citroën de Lappi estava longe da estrada. Também confirmou que a decisão foi apenas do Diretor de prova e que teve apenas em mente a segurança dos concorrentes.

O tempo estimativo foi 22,4s mais lento do que o tempo conseguido por Kris Meeke, retirando o comando do rali a Sebastien Ogier, mas o francês recuperou a liderança uma especial mais tarde, depois do britânico da Toyota ter sofrido um furo no troço de Otates.

Meeke ficou a 1m36,6s de Ogier e ‘caiu’ para trás de Thierry Neuville, na quinta posição. O furo danificou o Yaris WRC do britânico forçando a ‘arrastar-se’ na última passagem pela classificativa de El Brinco, perdendo mais 1m45,9s para o Campeão do Mundo.

Elfyn Evans foi o adversário seguinte para Ogier, que depois de ter ganho 10,3s ao francês, com a atribuição do tempo estimativo, mas perdeu depois mais tempo em Otates, ao ser 11 segundos mais lento do que o gaulês da Citroën.

Um triunfo partilhado em El Brinco fez com que o Campeão do Mundo aumentasse a vantagem para quase 20 segundos a meio do dia, enquanto os problemas de Meeke promoveram Ott Tanak à terceira posição, que o estónio da Toyota manteria até ao final do dia, ainda que a quase meio minuto do líder, sendo que agora tem a segunda posição a apenas uma distância de dois segundos, sendo este o grande condimento para o último dia de prova.

Classificação após a 18ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) 2h57m21,4s

2º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 27,0s

3º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 29,2s

4º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 1m15,7s

5º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 4m37,1s

6º Benito Guerra/Juan Zapata (Skoda) + 12m06,0s

7º Bulaccia Wilkinson/Francisco Cretu (Skoda) + 15m39,6s

8º Jari-Matti Latvala/Mikko Markkula (Toyota) + 16m32,4s

9º Ricardo Trivino/Miguel Moreno (Skoda) + 21m59,6s

10º Dani Sordo/Marc Marti (Hyundai) + 21m59,7s