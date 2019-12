Motores Sebastien Ogier já rodou com o Toyota Yaris WRC em testes Por

Depois de Ott Tanak ter feito o seu ‘batismo’ aos comandos de um Hyundai i20 WRC em testes nos Alpes franceses, foi a vez de Sebastien Ogier fazer o mesmo com o Toyota Yaris WRC.

O piloto francês rendeu o novo ‘recruta’ da equipa de Tommi Makinen, Kalle Rovanpera, e Elfyn Evans, outra nova contração da formação da marca francesa, que prepararam a primeira prova do WRC 2020, o Rali de Monte Carlo, em janeiro.

Especialista na prova monegasca, Ogier é a grande aposta da Toyota para tentar derrotar Tanak e a Hyundai, sendo que o hexacampeão do Mundo volta a ter a seu lado o seu compatriota Julien Ingrassia, sendo que ambos viajaram diretamente para o sul de França depois de terem estado em Paris na cerimónia de entrega de prémios da Federação Internacional do Automóvel.

À imagem do que sucedeu com os seus novos companheiros de equipa nos dias anteriores, Sebastien Ogier e Julien Ingrassi encontraram as estradas de asfalto dos Alpes francesa ora secas ora com gelo. Ainda assim deu para o piloto de Gap ir ‘sentindo’ o bólide japonês e procurando descobrir como o guiar para tirar o melhor partido dele numa superfície onde é especialista.

Em baixo algumas imagens deste primeiro contacto de Ogier com o Toyota Yaris WRC.