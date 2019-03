Motores Sebastien Ogier faz o pleno no Rali do México Por

Sebastien Ogier venceu hoje o Rali do México, após a realização da terceira e última etapa desta terceira prova do Campeonato do Mundo, onde o francês da Citroën fez o pleno, já que se impôs na ‘Power Stage.

O Campeão do Mundo comandou a prova mexicana com autoridade desde que no sábado conseguiu ganhar uma vantagem de 27 segundos sobre Elfyn Evanas. Depois foi gerindo a diferença para o britânico da M-Sport, que neste último dia de prova se teve de preocupar com Ott Tanak.

Evans acabaria por não aguentar a pressão do estónio da Toyota, que a duas classificativas do final do rali logrou passar para o segundo posto e assim manter a liderança do Campeonato do Mundo de pilotos, com quatro pontos de vantagem sobre Ogier.

O francês teve os seus problemas, sobretudo na sexta-feira, mas este domingo foi soberano somando triunfos nas quatro especiais desta última jornada, acabando por se impor por mais de meio minuto. Com este resultado Sebastien Ogier vai na posição ideal para o Rali da Córsega, onde o Citroën C3 WRC e o piloto de Gap deverão estar ainda mais à vontade que no México.

Apesar de terminar a somente 7,2s do segundo classificado, Elfyn Evans consegue o seu melhor resultado da temporada até ao momento e dá algum moral à M-Sport Ford, realizando uma prova que fez inveja a Thierry Neuville, apenas quarto classificado numa prova cheia de problemas para a Hyundai. O belga ‘cai’ assim para a terceira posição do Campeonato do Mundo.

Kris Meeke fechou o top cinco, mostrando mais uma vez que no México se sente particularmente à vontade, ainda que nem sempre as coisas lhe tenham corrido de feição, com os furos a serem o grande adversário do britânico da Toyota.

Referência ainda para Jari-Matti Latvala, a quem a curta lista de inscritos permitiu levar o terceiro Toyota Yaris WRC até à oitava posição e assim ‘salvar’ alguns pontos, depois dos problemas tidos na sexta-feira. O mesmo podendo ser dito de Dani Sordo no segundo Hyundai i20 Coupé WRC, conseguiu ainda a nona posição final. Algo que o seu companheiro de equipa Andreas Mikkelsen falhou ao terminar fora do top dez.

Classificação final

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) 3h37m08,0s

2º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 30,2s

3º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 49,9s

4º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 1m27,0s

5º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 6m06,2s

6º Benito Guerra/Juan Zapata (Skoda) + 15m35,5s

7º Bulaccia Wilkinson/Francisco Cretu (Skoda) + 18m51,5s

8º Jari-Matti Latvala/Mikko Markkula (Toyota) + 18m55,9s

9º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 22m44,1s

10º Ricardo Trivino/Miguel Moreno (Skoda) + 30m13,8s