Motores Sebastien Ogier é o novo líder em Monte Carlo Por

O começo do Rali de Monte Carlo está a ser bastante movimentado, como se esperava, e já conheceu três líderes.

Primeiro foi Ott Tanak a terminar o primeiro dia na frente, depois foi o cancelamento e e as escolhas da Toyota a atirarem o estónio para trás na classificação e a colocarem Thierry Neuville no comando, para depois o belga da Hyundai cometer um erro e deixar Sebastien Ogier na liderança.

Depois do cancelamento da primeira especial do dia, devido à segurança do público, que irritou o chefe da equipa Toyota, Tommi Makinen, a prova prosseguiu e deu vantagem aos especialistas que possuíam pneus com sulcos em vez de ‘slicks’.

Neuville chegou a estar na frente da classificação, mas foi uma situação momentânea, porque um Ogier completamente ao ataque ganhando duas especiais colocou o Campeão do Mundo no comando desta que é a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Ralis 2019.

Parte do problema do belga da Hyundai deveu-se a um erro na primeira especial da tarde, e isso foi aproveitado por Sebastien Ogier. O francês da Citroën termina este segundo dia com dois segundos de vantagem, já que Thierry Neuville se impôs na última classificativa da etapa.

Andreas Mikkelsen deve a terceira posição que ocupa mais à sua regularidade. Já que isso lhe permitiu terminar a etapa à frente daquele que é agora o melhor piloto da Toyota, Jari-Matti Latvala, uma vez que o seu companheiro de equipa, Ott Tanak, foi um dos azardos do dia, perdendo mais de dois minutos na sétima especial onde sofreu um furo, que o arredam já da luta pela vitória.

Embora se esteja ainda a habituar à condução do Hyundai i20 Coupé WRC, Sebastien Loeb teve um dia positivo, sendo o mais rápido em duas classificativas e concluindo a etapa na quinta posição, a escassas oito décimas de Latvala.

E se Tanak teve problemas, mas também Esapekka Lappi os teve no segundo Citroën C3 WRC, partindo a suspensão dianteira esquerda na sexta especial. Um troço onde Pontus Tidmenad ficou parado com problemas no seu Ford Fiesta WRC.

Classificação após a 8ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) 1h37m17,3s

2º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 2,0s

3º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 1m17,7s

4º Jari-Matti Latvala/Mikko Markkula (Toyota) + 1m25,1s

5º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 1m25,9s

6º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 1m47,5s

7º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 2m34,9s

8º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 5m33,9s

9º Greg Greensmith/Elliot Edmonson (Ford) + 7m00,1s

10º Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën) + 7m06,7s