Sebastien Ogier domina ‘shakedown’ na Austrália

Sebastien Ogier foi o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali da Austrália, derradeira prova do Campeonato do Mundo da especialidade, superando na sua derradeira passagem Andreas Maikkelsen e Ott Tanak.

O norueguês da Hyundai e o estónio da Toyota tinham sido a referência na primeira passagem por este troço de treino de 5,07 km, ao efetuarem o percurso em 2m54,0s, mas o francês da M-Sport Ford conseguiu bater essa marca ao realizar 2m53,8s na segunda passagem.

Mikkelsen e Tanak ficaram a duas décimas de Ogier, mas à frente de Thierry Neuville, que é, juntamente com o francês e o estónio, um dos pretendentes ao título mundial. O belga da Hyundai realizou o quarto tempo a quatro décimas de Ogier.

Craig Breen foi o melhor homem da Citroën, ao ser o quinto a menos de três segundos do mais rápido, diante do terceiro piloto da Hyundai, Hayden Paddon, e de Jari-Matti Latvala, no segundo Toyota. Completaram o top dez Esapekka Lappi (Toyota), Teemu Suninen (Ford) e Elfyn Evans (Ford).

O Rali da Austrália arranca hoje pelas 21h03 (hora portuguesa), com a especial de Orara East (8,77 km).