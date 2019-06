Motores Sebastien Ogier dará o seu melhor para bater Neuville Por

Tendo de abrir a estrada pelo facto de liderar o Campeonato do Mundo de Ralis, Sebastien Ogier viu-se a lutar pelo quarto posto com Thierry Neuville.

O Campeão do Mundo prometeu que vai lutar para bater o belga da Hyundai, embora reconheça que superar Ott Tanak, líder à partida para a etapa de hoje, é tarefa impossível se nada suceder ao estónio da Toyota.

A opção por levar para as classificativas da zona centro do país dois pneus Michelin de composto médio e três pneus de composto duro, enquanto os seus rivais optaram por cinco pneus de composto duro, revelou-se uma estratégia acertada.

Ogier o segundo mais rápido na quinta especial e, de seguida, registou o terceiro melhor tempo na sexta, terminando a etapa apenas a três segundos dos lugares do pódio.

“Estou satisfeito com o nosso resultado tendo em conta as dificuldades tivemos hoje na abertura da estrada, especialmente nas primeiras passagens. Se me tivessem dito, à partida, que ia acabar a primeira etapa no quinto posto, se calhar não acreditava”, referiu o piloto de Gap.

Sebastien Ogier reconheceu que “a diferença para o Ott já é bastante grande, mas a equipa segunda colocada não está assim tão distante”. E promete: “Agora é tentar dar o nosso melhor e apanhá-los. O segundo dia vai ser bem longo e provavelmente muito difícil, mas vou dar tudo por tudo”.