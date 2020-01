Motores Sebastien Ogier dá o mote no ‘shakedown’ do Rali de Monte Carlo Por

Sebastien Ogier entrou com o ‘pé direito’ na temporada de 2020 do Campeonato do Mundo de Ralis com a Toyota ao ser o mais rápido no ‘shakedown’ da primeira prova.

No percurso que serve de teste para o Rali de Monte Carlo – em Route de Garde-Gap – o francês gastou menos uma décima do que Thierry Neuville, no melhor dos Hyundai i20 WRC.

Os Yaris WRC pareceram bem acertados para o terreno, já que Elfyn Evans foi o terceiro mais rápido a seis décimas do seu novo companheiro de equipa, antecedendo Ott Tanak, no segundo Hyundai oficial, a mais de um segundo de Ogier.

Teemu Suninen completou o lote dos cinco mais rápidos, diante do seu novo companheiro de equipa na M-Sport Ford, Esapekka Lappi e do jovem ‘recruta’ da Toyota Kalle Rovanpera.

Especialista em Monte Carlo Sebastien Loeb, no terceiro Hyundai, parece ter jogado um pouco à defesa e só ‘assinou’ o nono tempo neste ‘shakedown’, a mais de dois segundos de Sebastien Ogier, sabendo que a prova só começa realmente amanhã nos Alpes franceses.