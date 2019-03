Sébastien Ogier alarga vantagem no rali do México

O francês Sébastien Ogier (Citroën C3) alargou hoje para 27 segundos a liderança no rali do México, terceira prova do Campeonato do mundo.

Ogier terminou o dia com o tempo de 2:57.21,4 horas, menos 27 segundos do que o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta). O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida da prova mexicana, é o terceiro, a 29,2 segundos de Ogier.

O piloto gaulês até começou por perder a liderança de 14 segundos trazida de sexta-feira, devido a um furo no pneu dianteiro direito do seu Citroën. A especial acabaria interrompida devido ao despiste do finlandês Esapekka Lappi (Citroën C3), que tinha vencido a super-especial de quinta-feira, tendo ficado a interromper a pista. O irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) foi um dos pilotos afetados, pelo que a organização atribuiu a Ogier um tempo 22.4 segundos pior do que o de Meeke, para compensar o piloto da Toyota, que se viu na frente com 1,3 segundos de vantagem.

No entanto, na especial seguinte também sofreu um furo no seu Yaris e perdeu 1.30 minutos e a liderança.

A partir daí, Sébastien Ogier foi aumentando paulatinamente a sua vantagem ao longo do dia, apesar de ter dado um pequeno toque nas barreiras na derradeira super-especial de sábado.

“O mais importante é estar na liderança. Não foi um dia fácil, começou com um furo e estava imenso calor. Também tivemos um pequeno problema com o diferencial na última especial”, explicou o campeão mundial.

Já o belga Thierry Neuville recuperou de sexto até ao quarto posto, apesar das dificuldades de tração no seu Hyundai i20, estando a 1.15,7 minutos de Ogier.

O rali do México termina este domingo, com a disputa das últimas três especiais, com um total de 60,17 quilómetros.